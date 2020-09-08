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Mockva.ru
Mockva.ru

При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым

При оглашении приговора суд признал российского актера Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП, вменяемым. Об этом сообщил корреспондент «Москва.ру» из зала суда, где 8 сентября огласят приговор Михаилу Ефремову.В источнике
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ТАСС

Ефремова доставили в суд на приговор

ТАСС03:44
РИА Новости

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

РИА Новости03:33
РБК

Суд огласит приговор Михаилу Ефремову

РБК17:00
Народные новости

Пашаев матерился под нос во время оглашения приговора Ефремову

Народные новости06:01
Mockva.ru

При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым

Mockva.ru05:55
Московский Комсомолец

Ефремова увезли в суд на оглашение приговора

Московский Комсомолец03:45
Аргументы и Факты

Какой приговор суд вынес Михаилу Ефремову?

Аргументы и Факты06:26

Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге
Интерфакс09:08
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года

НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru11:13
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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В Германии указали на интересы США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Экономические интересы США играют важную роль в ситуации вокруг "Северного потока — 2", заявила во вторник в немецком Шверине премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания, где ведется строительство газопровода, Мануэла Шлезвиг.
РИА Новости10:37
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01