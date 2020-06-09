Происшествия
REGNUMАктёр Михаил Ефремов признал себя причастным к ДТП
Москва, 9 июня 2020, 11:32 — REGNUM После ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов сделал признание. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката деятеля культуры. «Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП», — сказал защитник.
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с чего всё началось
Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Виталий Чернышев.РИА Новости04:42
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