Происшествия

REGNUMREGNUMАктёр Михаил Ефремов признал себя причастным к ДТП

Москва, 9 июня 2020, 11:32 — REGNUM После ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов сделал признание. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката деятеля культуры. «Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП», — сказал защитник.
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с чего всё началось

Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП

Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Виталий Чернышев.
РИА Новости04:42

Подробнее о событии

Ефремов готов дать показания и сотрудничать со следствием

ТАСС06:57

Адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП

Телеканал 360°05:42

Адвокат: Ефремов пока не выразил отношения к новому обвинению

RT на русском06:41

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия06:32

Адвокат сообщил о признании Ефремовым вины в ДТП в Москве

РБК05:21

Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП

РИА Новости04:42

Ефремов готов оказать помощь семье погибшего в ДТП с его участием мужчины

Газета.Ru06:51
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Происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

РИА Новости 06:43
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Происшествия

Стала известна степень опьянения Ефремова в момент аварии

Lenta.ru 05:01
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Происшествия

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

Коммерсантъ вчера в 19:25
Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
15
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
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Происшествия

Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

ProstoProSport 05:50
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Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
571
Происшествия

В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома

РИА Новости 06:29
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Общество

Слушания по делу о крушении MH17 возобновились в Нидерландах

Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 8 июня, после почти трех месяцев перерыва в Нидерландах продолжатся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине, которая произошла в июле 2014 года.
ToDay News Ufa вчера в 02:19
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Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Lenta.ru 04:38
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Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО

Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
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Происшествия

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
1
Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
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Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
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Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
36
Общество

ОКВЭД на вопрос

Если в общественные организации поступило более 10 заявок от компаний, работающих в одной отрасли или под одним ОКВЭД, то вопрос о включении этой отрасли в список пострадавших выносят на заседание штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края.
Новый компаньон 04:00
Происшествия

В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
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Армия и оружие

США показали применение F-15E атомной бомбы

Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
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Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Общество

Свердловская область вышла на плато по коронавирусу

Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась, область вышла на плато.
Уральский меридиан 04:46
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Армия и оружие

Forbes предрек России более быструю победу над НАТО в Прибалтике

Россия в случае конфликта может победить силы НАТО и занять Прибалтику (Латвия, Литва, Эстония) быстрее, чем считалось ранее — гораздо меньше, чем за 60 часов.
Rambler News Service вчера в 12:27
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Путешествия

В Турции раскрыли условия для въезда россиян

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле.
ФедералПресс 03:47
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Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
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Наука

Российские палеонтологи создали цифровую модель мозга динозавра

Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга динозавра, принадлежащего к инфраотряду анкилозавров.
News.ru 06 июня в 09:10
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Спорт

Матыцин проинспектировал базу в Новогорске

Министр спорта России Олег Матыцин приехал с инспекцией в учебно-тренировочный центр «Новогорск».
RT на русском 05:19
ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре МосквыБольше новостей по теме
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