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Lenta.ru
Lenta.ru

Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце

По мнению актера, Ефремов признал вину, рассчитывая на условный тюремный срок. 5. Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы.В источнике
Никита Джигурдаактёр
Вы сами видели тот беспредел. Те угрозы, дать по полную хряпку, вынудили великого Мишу Ефремова и Пашаева признать вину.
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов в суде признал свою вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.
ТАСС03:28
Подробнее о событии
ТАСС

Потерпевшие считают, что Ефремов признал вину под давлением доказательств обвинения

ТАСС05:16
Взгляд.ру

Адвокат объяснил, почему Ефремов решил признать вину в смертельном ДТП

Взгляд.ру05:40
Общественное телевидение России

Ефремов признал свою вину в ДТП на Садовом кольце в Москве

Общественное телевидение России03:32
РИА Новости

Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом

РИА Новости03:28
РБК

Ефремов признал в суде свою вину в ДТП

РБК03:57
Московский Комсомолец

Джигурда объяснил признание Ефремова угрозой «полной хряпки»

Московский Комсомолец06:19
Москва 24

Прокурор считает доказанной вину Ефремова в смертельном ДТП

Москва 2403:41

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВвчера в 15:05
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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