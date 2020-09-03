Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
По мнению актера, Ефремов признал вину, рассчитывая на условный тюремный срок. 5. Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы.В источнике
С чего всё началось
Ефремов в суде признал свою вину в ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.
ТАСС03:28
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