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Lenta.ru
Lenta.ru

Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце

По мнению актера, Ефремов признал вину, рассчитывая на условный тюремный срок. 5. Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов в суде признал свою вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.
ТАСС03:28
Подробнее о событии
РБК

Ефремов признал в суде свою вину в ДТП

РБК03:57
Москва 24

Прокурор считает доказанной вину Ефремова в смертельном ДТП

Москва 2403:41
Взгляд.ру

Адвокат объяснил, почему Ефремов решил признать вину в смертельном ДТП

Взгляд.ру05:40
Общественное телевидение России

Ефремов признал свою вину в ДТП на Садовом кольце в Москве

Общественное телевидение России03:32
ТАСС

Потерпевшие считают, что Ефремов признал вину под давлением доказательств обвинения

ТАСС05:16
Московский Комсомолец

Потерпевших по делу Ефремова не смягчило признание им вины

Московский Комсомолец05:09
РИА Новости

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

РИА Новости05:42

Представитель потерпевших рассказала, что адвокат Ефремова ей угрожал

Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
Представитель потерпевших рассказала, что адвокат Ефремова ей угрожал
News.ru05:56

Байден осудил Трампа за отсутствие реакции на отравление Навального

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с критикой в адрес лидера страны Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
ИжевскИнфо.РУ02:32
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Порывы ветра во Владивостоке усилились до 43 метров в секунду

Во Владивостоке продолжает усиливаться скорость ветра - если раньше она достигла ураганных значений в 33 метра в секунду, то теперь превысила 40 м/с и на ряде метеостанций достигла 43 м/с, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
РЕН ТВ04:26

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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В Грузии ждут ответов на более чем 7 тысяч тестов на коронавирус

Накануне по стране было проведено 7 186 тестов, ответы станут известны во второй половине дня, после чего прояснится эпидситуация в стране, об этом перед началом заседания правительства заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Sputnik Грузия03:47

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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