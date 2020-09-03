Порывы ветра во Владивостоке усилились до 43 метров в секунду

Во Владивостоке продолжает усиливаться скорость ветра - если раньше она достигла ураганных значений в 33 метра в секунду, то теперь превысила 40 м/с и на ряде метеостанций достигла 43 м/с, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.