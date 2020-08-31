Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце
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Актер Михаил Ефремов признался в ходе допроса в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.В источнике
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