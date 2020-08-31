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ТАСС
ТАСС

Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов признался в ходе допроса в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ефремов назвал количество выпитого алкоголя в день смертельного ДТП

Lenta.ru15:10
РИА Новости

Ефремов признался, что перед ДТП выпил бутылку водки

РИА Новости12:40
RT на русском

Что говорил Ефремов на заседании по делу о смертельном ДТП

RT на русском13:22
Коммерсантъ

Ефремов: на видео, где я признаю вину, вырезали «не»

Коммерсантъ11:08
РБК

Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

РБК11:54
Евразия Daily

Ефремов регулярно употребляет наркотики, а вину в ДТП признал с похмелья

Евразия Daily11:46
ТАСС

Что рассказал Ефремов на первом допросе в суде

ТАСС12:04

Главы МИД Польши и стран Прибалтики намеревались сорвать парад Победы

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita рассказал, что в день парада Победы на Красной площади 24 июня этого года группой министров иностранных дел государств-лимитрофов планировалась некая «наступательная инициатива» на Донбассе и в Грузии.
Главы МИД Польши и стран Прибалтики намеревались сорвать парад Победы
Московский Комсомолец11:32
5

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru29 августа в 03:45
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«Спартак» лидирует в РПЛ впервые за 1197 дней

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после матча 6-го тура против «Арсенала» (2:1). Таким образом, красно-белые расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/17 они стали чемпионами страны.
Матч ТВ04:05
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