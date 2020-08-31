Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
ТАСС
ТАСС

Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов признался в ходе допроса в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ефремов рассказал о выпитом алкоголе перед смертельным ДТП

Газета.Ru13:47
Евразия Daily

Ефремов регулярно употребляет наркотики, а вину в ДТП признал с похмелья

Евразия Daily11:46
ТАСС

Что рассказал Ефремов на первом допросе в суде

ТАСС12:04
Коммерсантъ

Ефремов: на видео, где я признаю вину, вырезали «не»

Коммерсантъ11:08
РБК

Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

РБК11:14
РИА Новости

Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед смертельным ДТП

РИА Новости12:40
RT на русском

Что говорил Ефремов на заседании по делу о смертельном ДТП

RT на русском13:22

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБК10:59
19

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.
Российская газета11:27
82

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
72

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новости03:42
2,2K

Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

По информации издания «Спорт-Экспресс», команды, которые будут принимать участие в еврокубках, намерены усилиться качественными легионерами и предлагают изменить формат на максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Bookmaker-ratings.ru12:14
1

«Конец»: Дженсен Эклс не смог сдержать эмоций, объявляя о завершении съемок «Сверхъестественного»

Исполнитель роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсен Эклс выложил на своей официальной странице в Instagram трогательное видео, в котором он анонсировал завершение проекта.
Popcornnews.ru08:22