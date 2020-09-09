Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам московского СИЗО-5
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Сотрудник ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала, что Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП с летальным исходом, прочитает работникам СИЗО-5 пьесу «Пар» Ивана Охлобыстина.В источнике
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