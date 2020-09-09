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Shraibikus News
Shraibikus News

Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам московского СИЗО-5

Сотрудник ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала, что Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП с летальным исходом, прочитает работникам СИЗО-5 пьесу «Пар» Ивана Охлобыстина.В источнике
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Газета.Ru

Ефремов рассказал о первом ужине в СИЗО

Газета.Ru04:20
Интерфакс

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Интерфаксвчера в 14:23
ТАСС

Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

ТАССвчера в 15:28
RT на русском

Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу о Древнем Риме

RT на русскомвчера в 15:16
РИА Новости

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

РИА Новостивчера в 14:26
Московский Комсомолец

Ефремов пообещал сотрудникам СИЗО прочесть пьесу Охлобыстина

Московский Комсомолец17:09
Известия

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме перед сотрудниками СИЗО-5

Известиявчера в 14:55

Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Романцев назвал лучшее приобретение «Спартака» после Промеса

Олег Романцев, экс-тренер футбольной команды «Спартак», рассказал о лучшем приобретении клуба, самом интересном трансфере, а также прокомментировал переход Алексея Миранчука в итальянский клуб «Аталанта».
CT news04:36