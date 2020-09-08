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Газета.Ru
Газета.Ru

Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина "Пар". Об этом "Интерфаксу" сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Они нашли для него занятие, чтобы приносить пользу». Ефремов будет читать пьесы сидельцам и сотрудникам ФСИН

Фонтанка.Рувчера в 15:08
ТАСС

Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

ТАССвчера в 15:28
RT на русском

Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу о Древнем Риме

RT на русскомвчера в 15:16
Московский Комсомолец

Ефремов пообещал сотрудникам СИЗО прочесть пьесу Охлобыстина

Московский Комсомолец17:09
РИА Новости

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

РИА Новостивчера в 14:26
Интерфакс

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Интерфаксвчера в 14:23
Известия

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме перед сотрудниками СИЗО-5

Известиявчера в 14:55

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
25

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
25

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
96

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Samsung, LG и SK Hynix против Huawei

Какое-то время назад власти США запретили американским компаниям работать с китайской компанией Huawei, так как последнюю заподозрили в шпионаже через аппаратуру для коммуникаций.
Megaobzor.com02:09

При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39