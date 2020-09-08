Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5
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Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина "Пар". Об этом "Интерфаксу" сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.В источнике
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