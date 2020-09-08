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Газета.Ru
Газета.Ru

Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина "Пар". Об этом "Интерфаксу" сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.В источнике
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Московский Комсомолец

Ефремов пообещал сотрудникам СИЗО прочесть пьесу Охлобыстина

Московский Комсомолец17:09
ТАСС

Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

ТАССвчера в 15:28
Интерфакс

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Интерфаксвчера в 14:23
Фонтанка.Ру

«Они нашли для него занятие, чтобы приносить пользу». Ефремов будет читать пьесы сидельцам и сотрудникам ФСИН

Фонтанка.Рувчера в 15:08
РИА Новости

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

РИА Новостивчера в 14:26
RT на русском

Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу о Древнем Риме

RT на русскомвчера в 15:16
Известия

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме перед сотрудниками СИЗО-5

Известиявчера в 14:55

Анонсирован сбор предзаказов на золотые PlayStation 5 за $10 тысяч

Лондон, 8 сентября 2020, 23:01 — REGNUM Британская компания Truly Exquisite, специализирующаяся на торговле предметами роскоши, объявила, что она начнёт принимать предзаказы на необычные версии консоли PlayStation 5 уже завтра, 10 сентября 2020 года.
Анонсирован сбор предзаказов на золотые PlayStation 5 за $10 тысяч
REGNUMвчера в 16:01
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Российским военным кораблям Турция заблокировала выход через Босфор

«Ещё около полугода назад Турция объявила о закрытии Босфора в случае малейшей угрозы турецким интересам, и на сегодняшний день Турция фактически заблокировала выход российским кораблям через Босфор – это может произойти через час, через день, через неделю или год, но это более чем реально», - отмечает аналитик.
Avia.pro17:21
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Новая структура управления жилищным фондом создана в Минобороны РФ

"Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений", - рассказали в Минобороны.
Российская газета01:00