Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина "Пар". Об этом "Интерфаксу" сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Ефремов пообещал сотрудникам СИЗО прочесть пьесу Охлобыстина

Московский Комсомолец17:09
ТАСС

Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

ТАССвчера в 15:28
Фонтанка.Ру

«Они нашли для него занятие, чтобы приносить пользу». Ефремов будет читать пьесы сидельцам и сотрудникам ФСИН

Фонтанка.Рувчера в 15:08
RT на русском

Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу о Древнем Риме

RT на русскомвчера в 15:16
РИА Новости

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

РИА Новостивчера в 14:26
Интерфакс

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Интерфаксвчера в 14:23
Известия

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме перед сотрудниками СИЗО-5

Известиявчера в 14:55

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
RT на русском03:09
525

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака
РИА Новости02:29
3

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
947

Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спорт01:27

Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
1

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
567

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
2

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
192

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,4K

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
12