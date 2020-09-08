Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина "Пар". Об этом "Интерфаксу" сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу "Пар" для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу.
Подробнее о событии
РБК

Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню

РБК17:11
РИА Новости

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

РИА Новостивчера в 14:26
ТАСС

Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

ТАССвчера в 15:28
RT на русском

Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу о Древнем Риме

RT на русскомвчера в 15:16
Московский Комсомолец

Ефремов пообещал сотрудникам СИЗО прочесть пьесу Охлобыстина

Московский Комсомолец17:09
Интерфакс

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Интерфаксвчера в 14:23
Известия

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме перед сотрудниками СИЗО-5

Известиявчера в 14:55

Размером с автобус была доисторическая акула мегалодон

Сотрудники Университета Бристоля напомнили, что предками этих доисторических гигантских акул являются современные белые акулы длинной до 6 м. Но древние мегалодоны были более крупными – их длина составляла 16 м. Чтобы узнать точные размеры мегалодона, исследователи воспользовались математическим моделированием.
Размером с автобус была доисторическая акула мегалодон
Evo-rus.com6 сентября в 14:12
53

В России зафиксировали атаки китайских хакеров на разработчиков ПО

Москва, 7 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Китайская группировка Winnti атаковала разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.
REGNUM7 сентября в 01:42

В ОСК рассказали о российских подлодках «Калина» и «Хаски»

В интервью РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что разработка проектов строительства новейших подлодок пятого поколения — атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» — ведется по инициативе и за счет самой корпорации.
Военное дело22:35
1

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
1K