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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Ефремов прочтет пьесу о римских банях сотрудникам СИЗО-5

Михаил Ефремов уже договорился с руководством московского СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу «Пар». Ее написал актер Иван Охлобыстин специально для Ефремова — действие произведения происходит в римких банях.В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу "Пар" для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу.
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РБК

Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню

РБК17:11
Московский Комсомолец

Ефремов пообещал сотрудникам СИЗО прочесть пьесу Охлобыстина

Московский Комсомолец17:09
Известия

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме перед сотрудниками СИЗО-5

Известиявчера в 14:55
Газета.Ru

Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5

Газета.Ruвчера в 14:57
РИА Новости

Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина

РИА Новостивчера в 14:26
Интерфакс

Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Интерфаксвчера в 14:23
ТАСС

Ефремов прочитает арестантам и работникам СИЗО пьесу Охлобыстина

ТАССвчера в 15:28

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Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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РИА Новостивчера в 15:55
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