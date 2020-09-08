Ефремов прочтет пьесу о римских банях сотрудникам СИЗО-5
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Михаил Ефремов уже договорился с руководством московского СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу «Пар». Ее написал актер Иван Охлобыстин специально для Ефремова — действие произведения происходит в римких банях.В источнике
Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу "Пар" для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу.
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