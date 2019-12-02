РПЛ

Газета.RuГазета.RuЕфремов прокомментировал слова Дзюбы о фашистах

Актер Михаил Ефремов, являющийся давним поклонником столичного "Спартака", прокомментировал слова Дзюбы о фашистах после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ефремов: «Слова Дзюбы о фашистах? Кто обзывается, тот сам так называется!»

Sport24.ru04:40

Михаил Ефремов — о словах Дзюбы после матча: «Кто обзывается, тот сам так называется!»

Матч ТВ05:54

Ефремов прокомментировал слова Дзюбы о фашистах

Газета.Ru05:09

Хомуха об инциденте Дзюбы с фанатами «Спартака»: он уже сам понял, что был не прав

RT на русском15:48

РПЛ призвали наказать Дзюбу за слова о фанатах «Спартака»

News.ru18:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском 10:31
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
Футбол

Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
РИА Новости 07:46
Общество

В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о сторонниках России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Спорт

Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну.
Вести.Ru 17:37
Общество

Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер на выходных был госпитализирован в штате Джорджия с инфекцией мочевыводящих путей, сообщил Центр Картера.
РИА Новости 18:05
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС 18:13
Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Ведомости 08:25
Политика

Путин подписал закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их.
ТАСС 10:56
Политика

Сахалинский министр ЖКХ сложил полномочия

Исполнять обязанности министра ЖКХ пока будет Андрей Чекулаев, который является первым заместителем министра.
РИА Сахалин-Курилы 17:52
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Газета.Ru 07:39
Общество

В Южно-Сахалинске перестроят три жилых микрорайона

Несколько жилых микрорайонов Южно-Сахалинска планируется перестроить по проектам, которые в следующем году разработают ведущие мировые специалисты.
ТАСС 03:32
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Политика

США рассматривают возможность продления СНВ-3

США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Аргументы и Факты 16:05
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Общество

Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»

Активист Майдана Алексей Яремчук, который воевал в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о своем переезде в ФРГ.
Lenta.ru 18:59
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Космос

Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС

Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Общественное телевидение России 17:31
Кино

Критики сравнили сериал «Ведьмак» с «Игрой престолов»

Один из экспертов написал, что «на фоне боевых сцен из «Ведьмака» сражения в «Игре престолов» выглядят ужасно».
RuNews24.ru 18:08
Авто

Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
AvtoVolgograda.ru 03:49
Политика

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
RT на русском 17:09
Шоу-бизнес

Машина времени существует: Кейт Бекинсейл показала роскошное тело

Машина времени существует: Кейт Бекинсейл показала роскошное тело 46-летняя голливудская актриса даже не думает уступать свое место юным конкуренткам.
Экспресс газета 10:24
Политика

Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
RuNews24.ru 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное