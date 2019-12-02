РПЛ

Газета.RuГазета.RuЕфремов прокомментировал слова Дзюбы о фашистах

Актер Михаил Ефремов, являющийся давним поклонником столичного "Спартака", прокомментировал слова Дзюбы о фашистах после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Ефремов: «Слова Дзюбы о фашистах? Кто обзывается, тот сам так называется!»

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