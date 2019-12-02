РПЛ
Газета.RuЕфремов прокомментировал слова Дзюбы о фашистах
Актер Михаил Ефремов, являющийся давним поклонником столичного "Спартака", прокомментировал слова Дзюбы о фашистах после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Общество
ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео
Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Политика
Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии в Сретенском районе
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Спорт
Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата
Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу перед матчем с «Зенитом»
Происшествия
В Ингушетии произошла массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии на турнире по боевому самбо произошла массовая драка.