Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газетаРоссийская газета

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Актер Михаил Ефремов предлагал деньги сотруднику ДПС, который оформлял дорожно-транспортное происшествие на Садовом кольце. Об этом свидетельствует видеозапись, впервые продемонстрированная сегодня телеканалом "Россия 1" в программе "60 минут".В источнике
Подробнее о событии

Ефремов пытался дать взятку инспектору после ДТП

Вести.Ruвчера в 15:45

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газетавчера в 13:07

«Я вам заплачу»: разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео

РИА Новостивчера в 15:01

Стало известно о попытках Ефремова откупиться от инспектора после ДТП

REGNUMвчера в 15:14

Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП

Московский Комсомолецвчера в 13:15

Как Ефремов пробовал откупиться после смертельного ДТП сняли на видео

Газета.Ruвчера в 16:21

Опубликовано видео медосвидетельствования Ефремова после смертельного ДТП

Lenta.ruвчера в 14:00
Реклама
Реклама

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей01:09
275

В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы

"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - приводит агентство слова представителя минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл.
РИА Новости03:17
6

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русскомвчера в 15:51
20
Реклама

В Алтайском крае снизился показатель заболеваемости коронавирусом

Несмотря на ежедневно большой прирост новых случаев COVID-19, за неделю с 7 по 13 июля заболеваемость на 100 тысяч человек снизилась на 64,3 пункта – до 256,8. При этом снижение более существенное, чем за предыдущую неделю, когда показатель упал на 26,7.
АМИТЕЛвчера в 06:58

Неменский рассказал о последствиях, если на Украине начнется пророссийское движение

Пророссийской части населения Украины грозит жесткая расправа, если она заговорит о себе, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Народные новости03:07
5
Реклама

Такого ещё не было: Патологоанатом показал лёгкие умершего от COVID-19

Патологоанатом из Приморья Максим Горелик продемонстрировал разницу между нормальным состоянием лёгких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости02:04
2
Реклама

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новостивчера в 11:59
8,3K
Реклама

Microsoft Flight Simulator выйдет в августе

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator будет доступен в трех изданиях: The Microsoft Flight Simulator Standard Edition: включает в себя 20 детально проработанных самолетов и 30 вручную воссозданных аэропортов.
Srnsk20:24
4

«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»

В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском02:41
8
Реклама
Реклама

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru12 июля в 06:06
352
Реклама
Реклама