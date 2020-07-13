Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
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Актер Михаил Ефремов предлагал деньги сотруднику ДПС, который оформлял дорожно-транспортное происшествие на Садовом кольце. Об этом свидетельствует видеозапись, впервые продемонстрированная сегодня телеканалом "Россия 1" в программе "60 минут".В источнике
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