В Алтайском крае снизился показатель заболеваемости коронавирусом

Несмотря на ежедневно большой прирост новых случаев COVID-19, за неделю с 7 по 13 июля заболеваемость на 100 тысяч человек снизилась на 64,3 пункта – до 256,8. При этом снижение более существенное, чем за предыдущую неделю, когда показатель упал на 26,7.