Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. Ранее в эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых артист предлагает заплатить полицейскому.
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с чего всё началось
Так Пашаев отреагировал на показанные в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» кадры, на которых Ефремов якобы попытался договориться с сотрудником полиции, предложив «потом заплатить все деньги».РБКвчера в 15:38
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Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
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В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
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Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Известно, что за несколько дней до смерти подросток съел мясо тарбагана, этот монгольский сурок считается основным переносчиком чумы Результаты проведенных анализов подтвердили то, что причиной смерти подростка стала бубонная чума.
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Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
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Авто
Новый Peugeot 3008 превратят в купеобразный кроссовер в 2022 году
Peugeot планирует капитальный рестайлинг нового поколения 3008 .
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Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
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Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
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Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
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