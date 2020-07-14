с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. Ранее в эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых артист предлагает заплатить полицейскому.

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Политика Власти проверят результативность очистных работ после ЧП в Норильске Российские власти самым тщательным образом проконтролируют результативность мер по преодолению последствий разлива дизтоплива в Норильске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество ПФР начислит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства. 100

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 101

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 38

Общество Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она. 503

Политика Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала, отметив, что обошлось без провокаций. 82

Политика Россия возобновила переговоры об открытии международного авиасообщения Несколько дней назад вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что 15 июля начнутся переговоры по вопросу возобновления международного авиасообщения.

Политика Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2

Общество Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет. 39

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 866

Общество Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.

Общество В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы Известно, что за несколько дней до смерти подросток съел мясо тарбагана, этот монгольский сурок считается основным переносчиком чумы Результаты проведенных анализов подтвердили то, что причиной смерти подростка стала бубонная чума. 63

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Общество С 15 июля в России отменяется самоизоляция для прибывших из-за рубежа Роспотребнадзор обновил правила для прибывающих из-за рубежа - с 15 июля всем россиянам необходимо будет в течение трех дней сдать тест на COVID-19, а иностранцам - предъявить справку об отсутствии заболевания на границе. 916

Происшествия Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой. 14

Здоровье Роспотребнадзор по РТ: рост заболеваемости пневмонией оправдан Почему – объяснила заместитель главы ведомства Любовь Авдонина Сравнивать заболеваемость пневмонией с прошлым годом или со средним многолетним показателем некорректно.