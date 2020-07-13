Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

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