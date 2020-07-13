Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЕфремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.
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Как Ефремов пробовал откупиться после смертельного ДТП сняли на видео

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«Я вам заплачу»: разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео

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Опубликовано видео медосвидетельствования Ефремова после смертельного ДТП

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Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП

Московский Комсомолец13:15

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета13:07

В сети появилась видеозапись попытки Михаила Ефремова откупиться от полиции сразу после аварии

Говорит Москва13:59

Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

REGNUM12:48
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Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября

Cyber.sports.ru вчера в 15:35
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Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм

В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
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Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
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Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
Гаджеты

Названы секретные функции смартфонов

Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем.
ТК Звезда вчера в 03:50
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Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
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Общество

Газопровод «Северный поток» возобновит работу 26 июля

Обе нитки "Северного потока" с 14 по 26 июля останавливают прокачку газа для проведения техобслуживания.
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Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
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Общество

Губернатор Томской области назвал заказными фото с мешками из морга

РБК 11:19
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
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Футбол

Экс-арбитр Николаев считает, что вратарь «Сочи» не фолил на спартаковце Понсе в штрафной

Бывший арбитр ФИФА, а ныне эксперт «Матч ТВ» Алексей Николаев разобрал самый спорный эпизод 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Bookmaker-ratings.ru 15:53
Экономика

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Общество

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Российская газета 11 июля в 11:58
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Политика

Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Valve планирует провести The International 11 в 2022 году

Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
CyberSport.ru 16:31
Политика

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
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Происшествия

Центр Южно-Сахалинска остался без света из-за аварии

Центральные улицы Южно-Сахалинска остались без света из-за аварийного отключения двух кабельных линий в понедельник вечером.
Российская газета 20:57
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 08:08
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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