с чего всё началось

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении.

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Происшествия Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 6,8K

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 61

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