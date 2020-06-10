Происшествия
Lenta.ruСтало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении.
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с чего всё началось
По данным Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.Live2410:35
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Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Экономика
Стоимость акций Tesla впервые превысила $1000
Стоимость акций американского производителя автомобилей Tesla впервые в истории превысила отметку в $1000, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 10:34
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ 03:34
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google
Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
Evo-rus.com вчера в 08:51
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
Интерфакс вчера в 05:24
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Кино
Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»
Ореанда-Новости 08:07
Армия и оружие
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Футбол
Российский футбол вернется на бесплатное телевидение
Большую часть оставшихся матчей сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут на общедоступном телевидении.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
Общество
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 11:32
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал об условии восстановления отношений с Россией.
Газета.Ru 11:59
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Экономика
Выявлены популярные схемы обмана россиян
В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции.
Lenta.ru 12:08
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41