Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении.
Читать в источнике
Комментировать614
с чего всё началось
По данным
 Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.
Live2410:35

Подробнее о событии

СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

StarHit.ru10:41

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru10:49

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ru10:44

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Рамблер10:41

Mash: Ефремов пытался свести счеты с жизнью после ДТП

Народные новости10:53

Mash: Ефремов пытался покончить с собой

Московский Комсомолец10:40

Стало известно о попытке Ефремова совершить суицид

Спорт-Экспресс10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
666
Экономика

Стоимость акций Tesla впервые превысила $1000

Стоимость акций американского производителя автомобилей Tesla впервые в истории превысила отметку в $1000, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 10:34
Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ 03:34
267
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google

Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
Evo-rus.com вчера в 08:51
58
Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Вести.Ru 11:14
44
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
6,8K
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
51
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
61
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
96
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
132
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
652
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

Интерфакс вчера в 05:24
150
Политика

В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
9
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
4,4K
Кино

Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

Ореанда-Новости 08:07
12
Армия и оружие

Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Футбол

Российский футбол вернется на бесплатное телевидение

Большую часть оставшихся матчей сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут на общедоступном телевидении.
Lenta.ru 12:01
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
85
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
300
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
222
Политика

Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
819
Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 11:32
15
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал об условии восстановления отношений с Россией.
Газета.Ru 11:59
1,7K
Автоспорт

Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона

F1news.ru 06:10
1
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
83
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
659
Экономика

Выявлены популярные схемы обмана россиян

В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции.
Lenta.ru 12:08
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Известия 10:09
6
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
1,3K
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное