Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет следить за соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым с помощью электронного браслета, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков.

с чего всё началось

Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.

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