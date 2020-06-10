Происшествия
ТАССЕфремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста
Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
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с чего всё началось
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет следить за соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым с помощью электронного браслета, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков.Агентство Москвавчера в 15:33
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Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Общество
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Известия 04:28
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Общество
МГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS
Всего в рейтинг QS вошли 28 вузов России, 17 из них улучшили позиции по сравнению с предыдущим годом.
Газета.Ru вчера в 17:13
Армия и оружие
Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот
Черноморский флот РФ до конца года получит еще один малый ракетный корабль – носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон", сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 04:03
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Авто
Оценили последствия ухода Datsun из России
CarsWeek.ru 02:47
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
RT на русском вчера в 04:16
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Экономика
Бизнес просит льгот на тестирование работников
«Русбренд» просит уточнить, может ли бизнес вычитать из суммы доходов и расходы на тестирование работников на коронавирус, а если нет — инициировать внесение дополнительных изменений в Налоговый кодекс.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Экономика
Forbes назвал самые щедрые компании России: в список вошла «Татнефть»
Forbes представил рейтинг самых щедрых компаний России. Журнал изучал, где больше всего платят топ-менеджменту.
БИЗНЕС Online 02:57
Происшествия
Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью
Московский Комсомолец вчера в 02:49
Политика
Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого информационного регистра сведений граждан России, сообщают официальные представители пресс-службы Кремля.
Политическая Экспертиза вчера в 02:57
Общество
В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II
Аргументы и Факты вчера в 09:25
Общество
В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся
В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца.
Московский Комсомолец 03:45
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Здоровье
Назван период максимальной заразности коронавируса
По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07