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Телеканал Санкт-Петербург
Телеканал Санкт-Петербург

Ефремов считает, что за смертельное ДТП его осудят на 8 лет

Прокурор попросил для актера 11 лет колонии общего режима. Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Напомним, авария произошла 8 июня в центре Москвы.В источнике
С чего всё началось
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВ05:00
Подробнее о событии
НТВ

«Если это сделал я»: как менялись заявления Ефремова

НТВ13:15
StarHit.ru

Михаил Ефремов: «Надеюсь, что колонию, где я буду сидеть 8 лет, назовут моим именем»

StarHit.ru12:05
ТАСС

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

ТАСС05:35
Пятый канал

Ефремов озвучил, какой приговор ожидает от суда

Пятый канал09:04
РИА Новости

Ефремов спрогнозировал приговор суда

РИА Новости07:31
Газета.Ru

Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Газета.Ru08:18
Вокруг ТВ

Лия Ахеджакова считает, что ДТП с участием Михаила Ефремова подстроили

Вокруг ТВ08:42

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,2K

«Мы от этого получим сплошную выгоду»: Украинский политик предложил снять блокаду с республик Донбасса

Сергей Гайдай, председатель Луганской облгосадминистрации, подконтрольной Украине части Донбасса выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.
Новостной фронт15:00

Испания — Украина 4:0

В матче второго тура четвертой группы дивизиона А Лиги наций сборная Испании победила команду Украины (4:0). В составе победителей дубль сделал Серхио Рамос.
Спорт-Экспресс16:34

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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