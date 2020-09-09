Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
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Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по обвинению в смертельном ДТП на восемь лет колонии общего режима, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Он представлял интересы артиста в суде. Об отказе сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.В источнике
Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.
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