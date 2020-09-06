Шоу-бизнес
ИзвестияЕфремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы
3 сентября государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом сам Ефремов признал свою вину в аварии. Защита артиста просила суд вынести «любой» приговор, который не будет связан с лишением артиста свободы.
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с чего всё началось
Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.НТВ05:00
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