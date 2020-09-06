Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЕфремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы

3 сентября государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом сам Ефремов признал свою вину в аварии. Защита артиста просила суд вынести «любой» приговор, который не будет связан с лишением артиста свободы.
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с чего всё началось

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВ05:00

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«Если это сделал я»: как менялись заявления Ефремова

НТВ13:15

Михаил Ефремов: «Надеюсь, что колонию, где я буду сидеть 8 лет, назовут моим именем»

StarHit.ru12:05

Ефремов спрогнозировал приговор суда

РИА Новости07:31

Лия Ахеджакова считает, что ДТП с участием Михаила Ефремова подстроили

Вокруг ТВ08:42

Ефремов назвал ожидания по своему тюремному сроку

РБК07:00

Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Газета.Ru08:18

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

ТАСС05:35
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На Первом канале выходит 3-й сезон шоу «Голос 60+»

Четвертого сентября в эфире Первого Канала состоялась премьера третьего сезона «Голос 60+».
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Политика

Глава МВД Белоруссии пообещал ответ на силовые акции протестующих

Известия 14:36
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Общество

Силовики начали массовые задержания протестующих в центре Минска

Задержания начались около резиденции президента Белоруссии Александр Лукашенко. А потом продолжились в центре Минска.
Общественная служба новостей 12:47
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Политика

Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.
РИА Новости 13:51
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Общество

Введены наказания за шум в «тихий час» и опоздания к врачу

В Астраханской области ввели штрафы за шум в обеденное время.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова показала фигуру на фото

Актриса Рената Литвинова вновь всколыхнула общественность, заставив пользователей Сети обсуждать свою персону.
ФАН 07:32
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Происшествия

Двое погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 в Воронежской области

Kursk.com 05:25
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Общество

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

РИА Новости 05:29
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Общество

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Собянин уже называл "слухами" информацию о возможном введении в Москве повторного карантина из-за COVID-19 – в середине августа.
Газета.Ru 07:37
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Автоспорт

Гасли победил на Гран-при Италии, Квят стал девятым

Французский гонщик Пьер Гасли из команды "Альфа Таури" стал победителем гонки Гран-при Италии "Формулы-1", прошедшей в Монце.
РИА Новости 11:16
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Политика

Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Известия 07:31
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Здоровье

Россельхознадзор запретил транзит по России скота и птицы с Украины

Россельхознадзор с 4 сентября запретил транзит по территории России скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства из Украины.
Страна Советов on-line вчера в 11:24
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Происшествия

Рязанская школьница сняла на видео мастурбирующего на уроке учителя

Ученица седьмого класса одной из школ Рязанской области сняла на видео мастурбировавшего перед ней учителя.
Известия 13:43
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Футбол

Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций

4 сентября сборная России по футболу обыграла соперников из Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура Лиги наций УЕФА.
Известия 13:59
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Армия и оружие

В ВСУ сообщили о первом погибшем после нового перемирия в Донбассе

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб в результате ранения в Донбассе.
Известия 14:52
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Общество

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости 05:26
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Общество

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток 06:57
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Шоу-бизнес

Вдова Бориса Клюева Виктория рассказала о последних днях жизни актера

Супруга скончавшегося Бориса Клюева Виктория рассказала, как он проводил свои последние дни жизни.
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Политика

Глава МИД Чехии рассказал, когда вступят санкции ЕС против Белоруссии

Санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.
Вечерняя Москва 14:58
Армия и оружие

Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией

Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков военных грузовиков на границу с Грецией.
Газета.Ru 07:00
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Киберспорт

Обзор игры Mortal Shell: графика, системные требования и мнения критиков

Особенности игры заключаются в боевой системе, в которой отсутствуют щиты, а способ защиты от ударов – окаменение.
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Общество

Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи

Юморист Валерий Пономаренко рассказал о реакции Евгения Петросяна на прерванное из-за эвакуации выступление на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.
РИА Новости 10:05
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Религия

Епархиальный суд подготовил 22 вопроса отцу Сергию

Областная газета 11:25
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Происшествия

В Минске произошли столкновения протестующих с ОМОНом

В Минске произошли столкновения протестующих с ОМОНом.
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Общество

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости 09:59
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Политика

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии.
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При падении аэроплана в Новой Москве пострадали два человека

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Федун подверг критике Черчесова за замены в матче с Венгрией

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Венгрии.
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Boeing стал самой популярной акцией у частных инвесторов в августе

Московская биржа впервые представила рейтинг самых популярных акций иностранных компаний среди российских частных инвесторов.
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Совсем недавно Николай Басков в эфире «Ты не поверишь!» демократично отказался от комментариев возможного развода Галкина и Пугачевой, сказав, что ему лучше «оставить это при себе».
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