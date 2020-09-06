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Ефремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы

Актер Михаил Ефремов в беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Запись разговора 6 сентября опубликовал телеканал НТВ.В источнике
С чего всё началось
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВ05:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Ефремов спрогнозировал приговор суда

РИА Новости07:31
RT на русском

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет

RT на русском07:26
Коммерсантъ

Ефремов считает, что получит восемь лет колонии

Коммерсантъ06:10
Газета.Ru

Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Газета.Ru08:18
РБК

Ефремов назвал ожидания по своему тюремному сроку

РБК07:00
ТАСС

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

ТАСС05:35
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

НТВ05:00

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
RT на русском08:58
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Газизов заявил, что Кутепов не покидает «Спартак»

Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора футбольного клуба "Спартак", дал свой комментарий относительно публикации защитника "красно-белых" Ильи Кутепова, которую тот разместил в своём аккаунте социальной сети Инстаграм "Это обычный пост, который совершенно ничего не значит", - отметил Газизов.
Честный рейтинг букмекеров10:25

Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
REGNUM10:30
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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