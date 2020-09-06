Ефремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы
Смотрите также
Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Малышева назвала самые страшные болезни
РПЦ объявила о возведении нового экзарха БПЦ в сан митрополита
Вступили в силу новые правила расчета тарифов ОСАГО в России
Сын Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
Ефремов признал свою вину в ДТП на Садовом кольце в Москве
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Адвокат Ефремова озвучил возможный срок заключения артиста
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России
Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным
Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса
Актер Михаил Ефремов в беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Запись разговора 6 сентября опубликовал телеканал НТВ.В источнике
С чего всё началось
Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ
Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВ05:00
Подробнее о событии