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Известия

Ефремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы

3 сентября государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом сам Ефремов признал свою вину в аварии. Защита артиста просила суд вынести «любой» приговор, который не будет связан с лишением артиста свободы.В источнике
С чего всё началось
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВ05:00
Подробнее о событии
StarHit.ru

Михаил Ефремов: «Надеюсь, что колонию, где я буду сидеть 8 лет, назовут моим именем»

StarHit.ru12:05
Говорит Москва

Добровинский назвал гаданием предсказание Ефремова о восьмилетнем сроке заключения

Говорит Москва11:27
ТАСС

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

ТАСС05:35
РИА Новости

Ефремов спрогнозировал приговор суда

РИА Новости07:31
Газета.Ru

Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Газета.Ru08:18
Вокруг ТВ

Лия Ахеджакова считает, что ДТП с участием Михаила Ефремова подстроили

Вокруг ТВ08:42
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

НТВ05:00

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,8K

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,9K

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
1K

Трамп обвинил вдову Джобса в спонсировании фейковых новостей

Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа денег на журнал The Atlantic, который «извергает фейковые новости и ненависть».
РБК12:49

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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