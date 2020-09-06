Ефремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы
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Актер Михаил Ефремов в беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Запись разговора 6 сентября опубликовал телеканал НТВ.В источнике
С чего всё началось
Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ
Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВ05:00
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