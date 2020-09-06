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Ефремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы

Актер Михаил Ефремов в беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым предположил, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Запись разговора 6 сентября опубликовал телеканал НТВ.В источнике
С чего всё началось
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

Ефремов думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии.
НТВ05:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Ефремов спрогнозировал приговор суда

РИА Новости07:31
RT на русском

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет

RT на русском07:26
ТАСС

Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии

ТАСС05:35
Газета.Ru

Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет

Газета.Ru08:18
Коммерсантъ

Ефремов считает, что получит восемь лет колонии

Коммерсантъ06:10
РБК

Ефремов назвал ожидания по своему тюремному сроку

РБК07:00
НТВ

Тайное совещание Ефремова и его адвоката. Эксклюзив НТВ

НТВ05:00

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Шойгу сравнил российских военных инструкторов с футбольными тренерами

Другие страны, которые участвуют в проводимых под эгидой Минобороны России Армейских международных играх, нанимают российских военных инструкторов для подготовки своих команд, рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском08:43

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Российские ТУ-142 выполнили 12-часовую ледовую разведку в Арктике

"Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - отметили в пресс-службе.
РЕН ТВ08:22
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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