Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
Смотрите также
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Шуфутинский показал новый клип на песню «Третье сентября»
Володин назвал ситуацию с Навальным спланированной акцией против РФ
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Волочкова показала фото с возлюбленным на отдыхе
РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Фургал заявил о давлении следствия
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Ефремов в суде зачитал стихи погибшему в ДТП Захарову
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
На Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя
Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Актер признал вину по делу о смертельном ДТП и раскаялся, пишет РИА Новости. По словам актера, «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».В источнике
Подробнее о событии
Последнее слово Михаила Ефремова в суде: «11 лет для меня - это смертный приговор»
Комсомольская правда10:15