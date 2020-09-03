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BFM.ru
BFM.ru

Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся

Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Актер признал вину по делу о смертельном ДТП и раскаялся, пишет РИА Новости. По словам актера, «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».В источнике
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Фонтанка.Ру

«Искренне раскаиваюсь, если…» Как менялись заявления Ефремова после аварии

Фонтанка.Ру12:00
RT на русском

Ефремов выступил в суде с последним словом

RT на русском09:45
Комсомольская правда

Последнее слово Михаила Ефремова в суде: «11 лет для меня - это смертный приговор»

Комсомольская правда10:15
ТАСС

Ефремов заявил в своем последнем слове в суде, что раскаивается и признает вину

ТАСС10:02
РБК

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»

РБК10:15
Коммерсантъ

Ефремов в последнем слове: не знаешь меры в алкоголе — пойдешь на нары

Коммерсантъ09:38
Телеканал 360°

«Я пошел сюда, чтобы решить все честно»: Ефремов выступил с последним словом

Телеканал 360°09:34

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Бюджетное правило при стабильных объемах нефтедобычи и экспорта предусматривает продажу валюты на рынке в периоды, когда стоимость нефти Urals ниже заложенной в бюджете цены отсечения ($42,4 за баррель), а полученные от превышения этой цены сверхдоходы бюджета идут на покупку валюты.
Коммерсантъ09:08
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В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета "Вечерние новости".
Газета.Ru13:35
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