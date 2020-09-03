Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
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Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
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Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Актер признал вину по делу о смертельном ДТП и раскаялся, пишет РИА Новости. По словам актера, «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».В источнике
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Последнее слово Михаила Ефремова в суде: «11 лет для меня - это смертный приговор»
Комсомольская правда10:15