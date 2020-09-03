Ремастер Crysis: требования для PC, рейтрейсинг на консолях и первые кадры на Xbox One X

Самым примечательным в дебютном видео цикла стали первые кадры шутера на Xbox One X. Их не очень много, а счётчик FPS в правом верхнем углу ещё и показывает некорректное значение, но это уже хоть что-то.