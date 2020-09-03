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BFM.ru

Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся

Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Актер признал вину по делу о смертельном ДТП и раскаялся, пишет РИА Новости. По словам актера, «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».В источнике
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РБК

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»

РБК10:15
Фонтанка.Ру

«Алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадёшь на нары». Ефремов выступил с последним словом в суде

Фонтанка.Ру09:37
ТАСС

Ефремов заявил в своем последнем слове в суде, что раскаивается и признает вину

ТАСС10:02
RT на русском

Ефремов выступил в суде с последним словом

RT на русском09:45
Lenta.ru

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь злом и пообещал «не отмазываться»

Lenta.ru09:39
Коммерсантъ

Ефремов в последнем слове: не знаешь меры в алкоголе — пойдешь на нары

Коммерсантъ09:38
Комсомольская правда

Последнее слово Михаила Ефремова в суде: «11 лет для меня - это смертный приговор»

Комсомольская правда10:15

Ремастер Crysis: требования для PC, рейтрейсинг на консолях и первые кадры на Xbox One X

Самым примечательным в дебютном видео цикла стали первые кадры шутера на Xbox One X. Их не очень много, а счётчик FPS в правом верхнем углу ещё и показывает некорректное значение, но это уже хоть что-то.
Игромания.ру11:31

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

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Игромания.ру1 сентября в 10:59
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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В горах лисы потеснили песцов из-за мусора на автодорогах

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RT на русском08:28

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
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