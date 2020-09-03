Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
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Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Актер признал вину по делу о смертельном ДТП и раскаялся, пишет РИА Новости. По словам актера, «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».В источнике
Я никогда себя не считал звездой. Выпивал, как простые люди выпивают. Был бы я простой человек, было бы не 11 лет. Было бы девять лет, восемь. Боюсь, не доживу до освобождения. Это смертный приговор. У меня есть последнее желание. Я прошу справедливый приговор.
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