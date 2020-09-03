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Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся

Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Актер признал вину по делу о смертельном ДТП и раскаялся, пишет РИА Новости. По словам актера, «алкоголь — дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары».В источнике
Михаил Ефремовактёр
Я никогда себя не считал звездой. Выпивал, как простые люди выпивают. Был бы я простой человек, было бы не 11 лет. Было бы девять лет, восемь. Боюсь, не доживу до освобождения. Это смертный приговор. У меня есть последнее желание. Я прошу справедливый приговор.
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РБК

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»

РБК10:15
ТАСС

Ефремов заявил в своем последнем слове в суде, что раскаивается и признает вину

ТАСС10:02
Коммерсантъ

Ефремов в последнем слове: не знаешь меры в алкоголе — пойдешь на нары

Коммерсантъ09:38
RT на русском

Ефремов выступил в суде с последним словом

RT на русском09:45
URA.Ru

Ефремов в последнем слове заявил, что мог избежать суда

URA.Ru09:40
Lenta.ru

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь злом и пообещал «не отмазываться»

Lenta.ru09:39
Известия

Ефремов пообещал «честно ответить» за всё

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