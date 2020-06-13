Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь. Авария на Смоленской площади в Москве, спровоцированная артистом, произошла еще 8 июня, однако прервал молчание Ефремов только вечером 12 числа.

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Общество Новые правила пособий для безработных вступили в силу Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ. 1,9K

Общество В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов. 10

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. 1,6K

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.

Общество Умер брат главы Хабаровского края В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края и брат главы региона Вячеслав Фургал. 712

Политика Путин уверен, что поправки к Конституции поддержат большинство россиян Глава РФ Владимир Путин на церемонии в честь Дня России на Поклонной горе выразил уверенность, что большинство жителей страны поддерживают необходимость внесения поправок в Конституцию России, передает RT. 20K

Авто Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры. 4

Наука Учёные обнаружили странные структуры у ядра Земли Геофизики Мэрилендского университета проанализировали тысячи записей сейсмических волн, проходящих через Землю, чтобы идентифицировать структуры, располагающиеся в районе границы между расплавленным ядром Земли и твердым слоем мантии над ним. 1

Политика В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства. 47

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 68

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 384

Общество На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19 Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Общество Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.

Происшествия В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану. 412

Наука В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19. 60