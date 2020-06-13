Происшествия
ИзвестияЕфремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь. Авария на Смоленской площади в Москве, спровоцированная артистом, произошла еще 8 июня, однако прервал молчание Ефремов только вечером 12 числа.
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Общество
Новые правила пособий для безработных вступили в силу
Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Общество
В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины
С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов.
REGNUM 05:36
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
В пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось
Вести.Ru 04:43
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края и брат главы региона Вячеслав Фургал.
Известия вчера в 23:54
Политика
Путин уверен, что поправки к Конституции поддержат большинство россиян
Глава РФ Владимир Путин на церемонии в честь Дня России на Поклонной горе выразил уверенность, что большинство жителей страны поддерживают необходимость внесения поправок в Конституцию России, передает RT.
Аргументы и Факты вчера в 07:53
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Авто
Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области
Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
Наука
Учёные обнаружили странные структуры у ядра Земли
Геофизики Мэрилендского университета проанализировали тысячи записей сейсмических волн, проходящих через Землю, чтобы идентифицировать структуры, располагающиеся в районе границы между расплавленным ядром Земли и твердым слоем мантии над ним.
Машины и Механизмы 03:38
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае
В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков
Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
Космос
SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink
В субботу американская компания SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink.
Вести.Ru 05:45
Армия и оружие
Самолет на прокачку: Минобороны намерено модернизировать свои Су-34
Известия 11 июня в 17:01
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19
Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 05:28
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.
РБК 05:33
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Происшествия
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47