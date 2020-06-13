Происшествия

ИзвестияИзвестияЕфремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь. Авария на Смоленской площади в Москве, спровоцированная артистом, произошла еще 8 июня, однако прервал молчание Ефремов только вечером 12 числа.
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Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

Коммерсантъвчера в 17:31

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

РИА Новостивчера в 20:52

«Это конец»: Ефремов извинился перед семьей погибшего Захарова

РЕН ТВвчера в 20:52

Ефремов пообещал помочь «всеми средствами» семье погибшего в аварии

РБКвчера в 19:43

Ефремов записал обращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова

RT на русском03:50

Обращение Михаила Ефремова. Полный текст

ТАССвчера в 17:13

Ефремов записал видеообращение к людям

Lenta.ruвчера в 18:03
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Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Иммобиле

«Манчестер Юнайтед» претендует на форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.
Soccer.ru вчера в 13:55
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
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Армия и оружие

В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО

России стоит опасаться вторжения альянса НАТО, так как на протяжении последних веков на страну уже нападали со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США.
Газета.Ru 01:17
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Единоборства

Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби.
Газета.Ru 03:29
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
1,9K
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
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Общество

В России выявили 8706 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:52
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 11 июня в 07:27
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Политика

В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33
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Политика

Путин уволил замминистра юстиции и замглавы СКР

Президент Владимир Путин лишил должностей замглавы Минюста РФ Дениса Новака и заместителя председателя Следственного комитета РФ Илью Лазутова.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 08:00
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Общество

За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:56
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
1,9K
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
288
Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
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Происшествия

На газохранилище в Казани произошел взрыв

Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество

В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом

Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались.
Krym.News 03:17
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Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
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Футбол

Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
Вести.Ru 01:29
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Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ вчера в 14:52
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Общество

Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.
Известия 03:46
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

Коммерсантъ вчера в 15:35
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Фигурное катание

Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»

Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
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Армия и оружие

Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина

Взгляд.ру 11 июня в 13:05
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Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Lenta.ru 01:10
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Здоровье

59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 6,5%. Всего в Приамурье выявлено 973 случая COVID-2019.
Телепорт 03:07
79
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 11 июня в 12:41
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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