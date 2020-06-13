с чего всё началось

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут".

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

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