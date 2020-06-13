Происшествия
РИА НовостиЕфремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут".
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с чего всё началось
Актер Михаил Ефремов, попавший в аварию в центре Москвы, заявил, что не намерен «отмазываться», чтобы избежать ответственности.Запись видеообращения Ефремова опубликована на YouTube-канале «Гражданин поэт».РБКвчера в 23:49
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