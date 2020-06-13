Происшествия
РИА НовостиЕфремов выступил с видеообращением после ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал обращение после смертельного ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Ефремов заявил, что не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего водителя Сергея Захарова.
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Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
РИА Новости 02:21
Общество
В Минздраве настаивают на сохранении масочного режима в России
"Пока всё-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни рано", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".
ТВ Центр вчера в 11:29
Общество
Союз пивоваров рассказал о предпочтениях россиян
Бриман, говоря о предпочтениях россиян, отметил, что в РФ сократилось количество специальных сортов пива на рынке.
iReactor 01:48
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 11 июня в 06:11
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу умерших от коронавируса
Жертвами коронавирусной инфекции в Бразилии стали 41 828 человек, занимавшая ранее вторую строчку Великобритания с 41 566 умершими от COVID-19 опустилась на третье место, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:43
Интернет
Новая функция поиска появится в WhatsApp
Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera вчера в 10:19
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье
В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей
Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:25
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал слезы Джанабаевой и Бузовой
Именно поэтому Сергей попросил участниц съемок клипа не только вспомнить свою любовь, но и передать все эмоции, которые они испытывали при помощи глаз.
Bimru.ru 00:05
Армия и оружие
Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет
«В результате появляется чистый октоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракет или любое новое ракетное топливо», — сказал Шиман.
Lenta.ru вчера в 17:03
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Космос
Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет
Ученые впервые зарегистрировали разрушающее воздействие солнечного света на камни на поверхности астероида.
РИА ОмскПресс 10 июня в 08:15
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Баскетбол
Звезда НБА Ирвинг выступил против возобновления сезона
RT на русском 01:52
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Происшествия
Молния убила мужчину в Новосибирской области
25-летний житель поселка Коченево в Новосибирской области погиб от удара молнией. Как рассказали сайту kp.ru в полиции, он умер мгновенно.
Телеканал 360° 02:09
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru вчера в 17:46
Энергетика
Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти
Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года — на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
РБК 02:00
Футбол
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила
Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
Вести.Ru 01:29
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 11 июня в 02:45
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Политика
США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России
Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий 02:30
Финансы
Эксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru вчера в 20:09
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Наука
Открыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря
Ученым из Великобритании удалось раскрыть тайну островов, которые не тонут при поднятии уровня Мирового океана.
ToDay News Ufa вчера в 11:08