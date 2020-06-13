Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал обращение после смертельного ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Ефремов заявил, что не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего водителя Сергея Захарова.

Ефремов выступил с видеообращением после ДТП

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