Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЕфремов записал видеообращение к людям

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение к людям. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Гражданин поэт». Артист, ставший виновником смертельного ДТП, предложил семье погибшего Сергея Захарова свою помощь, если они ее примут, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить».
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Ефремов пообещал помочь «всеми средствами» семье погибшего в аварии

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