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REGNUM
REGNUM

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Михаил Ефремов после приговора Пресненского суда - 8 лет колонии общего режима - провел первую ночь в СИЗО.
Московский Комсомолец07:35
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Взгляд.ру11:10
Lenta.ru

Ефремов рассказал о «подставе» от своего адвоката

Lenta.ru09:44
НТВ

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

НТВ08:51
Телеканал 360°

Меркачева подтвердила слова Ефремова про подставу от Пашаева

Телеканал 360°10:36
Эхо Москвы

Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Эхо Москвы09:10
РИА Новости

Ефремов заявил, что Пашаев подставил его

РИА Новости09:42
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Московский Комсомолец07:35

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости10:29
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Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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