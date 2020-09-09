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РИА Новости
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Михаил Ефремов после приговора Пресненского суда - 8 лет колонии общего режима - провел первую ночь в СИЗО.
Московский Комсомолецвчера в 07:35
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ефремов пожаловался на «подставу» от Пашаева. Но изменит ли его судьбу смена адвоката?

Телеканал 360°вчера в 16:29
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

РИА Новостивчера в 13:35
ТАСС

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

ТАССвчера в 11:35
Московский Комсомолец

В «предательстве» Пашаева увидели шанс пересмотра дела Ефремова

Московский Комсомолецвчера в 12:44
Москва 24

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

Москва 24вчера в 09:55
НТВ

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

НТВвчера в 08:51
Эхо Москвы

Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Эхо Москвывчера в 09:10

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
REGNUM23:25
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Известия00:34

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в 16 веке

Экс-спикер Верховной Рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
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