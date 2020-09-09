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РИА Новости
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Актер ошеломлен тем, что произошло. Он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то пришел все тот же Эльман Пашаев.
Московский Комсомолецвчера в 07:35
Подробнее о событии
Москва 24

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

Москва 24вчера в 09:55
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

РИА Новостивчера в 13:35
Московский Комсомолец

В «предательстве» Пашаева увидели шанс пересмотра дела Ефремова

Московский Комсомолецвчера в 12:44
ТАСС

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

ТАССвчера в 11:35
Телеканал 360°

Ефремов пожаловался на «подставу» от Пашаева. Но изменит ли его судьбу смена адвоката?

Телеканал 360°вчера в 16:29
НТВ

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

НТВвчера в 08:51
Эхо Москвы

Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Эхо Москвывчера в 09:10

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса
Ведомости00:53
9

Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, Вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
RT на русском23:45
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ФБК нашел у семьи главы Татарстана недвижимости на 3,5 млрд рублей

40-минутный выпуск менее чем за сутки набрал свыше 1,5 млн просмотров и поднялся до второго места в трендах видеохостинга YouTube Семье президента Татарстана Рустама Минниханова принадлежит недвижимость, предположительно, на общую сумму почти 3,5 млрд рублей, говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
Толк00:39
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
4,5K

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.
РБК01:00
12

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34