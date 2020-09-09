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РИА Новости
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его".В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Актер ошеломлен тем, что произошло. Он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то пришел все тот же Эльман Пашаев.
Московский Комсомолец07:35
Подробнее о событии
ТАСС

Ефремов заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции

ТАСС14:42
Lenta.ru

Ефремов решил отказаться от услуг Пашаева

Lenta.ru15:35
Московский Комсомолец

Ефремов: Пашаева ни в коем случае не будет на апелляции

Московский Комсомолец14:57
НТВ

Ефремов решил «ни в коем случае» не обращаться к адвокату Пашаеву

НТВ15:20
Телеканал 360°

Ефремов: Пашаев ни в коем случае не будет представлять интересы в апелляции

Телеканал 360°14:55
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

РИА Новости13:35
Эхо Москвы

Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Эхо Москвы09:10

Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики
Газета.Ru15:30

Рынок акций России снизился вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи почти на 1,5% на фоне обвала нефтяных котировок и негатива на внешних площадках, индекс РТС потерял более 2% на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМвчера в 13:33

Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВ15:09
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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.
REGNUM12:29
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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новости13:48
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