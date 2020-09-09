Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
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Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его".В источнике
Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.
С чего всё началось
Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»
Актер ошеломлен тем, что произошло. Он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то пришел все тот же Эльман Пашаев.
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