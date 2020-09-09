Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его".В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Актер ошеломлен тем, что произошло. Он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то пришел все тот же Эльман Пашаев.
Московский Комсомолецвчера в 07:35
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ефремов пожаловался на «подставу» от Пашаева. Но изменит ли его судьбу смена адвоката?

Телеканал 360°вчера в 16:29
Lenta.ru

Ефремов решил отказаться от услуг Пашаева

Lenta.ruвчера в 15:35
НТВ

Ефремов решил «ни в коем случае» не обращаться к адвокату Пашаеву

НТВвчера в 15:20
ТАСС

Ефремов заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции

ТАССвчера в 14:42
Московский Комсомолец

Ефремов: Пашаева ни в коем случае не будет на апелляции

Московский Комсомолецвчера в 14:57
РИА Новости

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

РИА Новостивчера в 13:35
Эхо Москвы

Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Эхо Москвывчера в 09:10

АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудитам

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заблокировало сделку по продаже контрольного пакета акций "Ньюкасл Юнайтед" государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
Газета.Ruвчера в 16:33

Разработчик «Новичка» прокомментировал данные о новой версии вещества

Российский блогер Алексей Навальный не мог отравиться никаким из нервно-паралитических веществ класса «Новичок», поскольку у него не было симптомов интоксикации им. Таким образом данные о новой версии вещества в беседе с РИА Новости прокомментировал один из его создателей Леонид Ринк.
Lenta.ruвчера в 15:42
23

Нурмагомедов оценил действия Черчесова в конфликте Дзюбы и Соболева

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал действия главного тренера сборной России Станислава Черчесова в конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.
РБК спорт7 сентября в 09:58

Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАССвчера в 11:50
11