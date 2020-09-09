Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
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Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
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Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его на суде. После оглашения приговора актер отказался от его услуг.В источнике
С чего всё началось
Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»
Михаил Ефремов после приговора Пресненского суда - 8 лет колонии общего режима - провел первую ночь в СИЗО.
Московский Комсомолец07:35
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