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Газета.Ru
Газета.Ru

Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев

Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его на суде. После оглашения приговора актер отказался от его услуг.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Михаил Ефремов после приговора Пресненского суда - 8 лет колонии общего режима - провел первую ночь в СИЗО.
Московский Комсомолец07:35
Подробнее о событии
РБК

Ефремов заявил о «подставе» со стороны своего адвоката

РБК12:11
Московский Комсомолец

В «предательстве» Пашаева увидели шанс пересмотра дела Ефремова

Московский Комсомолец12:44
РИА Новости

Ефремов заявил, что Пашаев подставил его

РИА Новости09:42
Lenta.ru

Ефремов рассказал о «подставе» от своего адвоката

Lenta.ru09:44
Телеканал 360°

Меркачева подтвердила слова Ефремова про подставу от Пашаева

Телеканал 360°10:36
Эхо Москвы

Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Эхо Москвы09:10
НТВ

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

НТВ08:51

Держитесь, Nvidia и Intel. Новые процессоры Ryzen будут представлены 8 октября, а видеокарты Radeon — 28 октября

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) только что опубликовала короткое рекламное видео, которое содержит дату анонса новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. А на официальной страничке Radeon в Twitter появилось аналогичное видео, посвящённое новым видеокартам Radeon RX 6000.
iXBT.com12:25

Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАСС11:50
9

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
6

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
4,2K

Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — пояснил он на совещании по социальным проектам партии.
РИА Новостивчера в 11:21
3,6K

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс08:51
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Назван орех, который снижает сахар в крови при диабете второго типа

Специалисты отмечают, что диабетикам рекомендуется есть продукты, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы – это такие виды орехов, как миндаль, фисташки и особенно, грецкие орехи.
Evo-rus.com07:09
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости02:24
2,8K

Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости12:27
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