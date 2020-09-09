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Газета.Ru
Газета.Ru

Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев

Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его на суде. После оглашения приговора актер отказался от его услуг.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет»

Михаил Ефремов после приговора Пресненского суда - 8 лет колонии общего режима - провел первую ночь в СИЗО.
Московский Комсомолец07:35
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РИА Новости

Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил»

РИА Новости13:35
РБК

Ефремов заявил о «подставе» со стороны своего адвоката

РБК12:11
НТВ

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его на 8 лет

НТВ08:51
Национальная служба новостей

«Подставил на 8 лет»: Ефремов пожаловался на Пашаева

Национальная служба новостей10:52
Телеканал 360°

Меркачева подтвердила слова Ефремова про подставу от Пашаева

Телеканал 360°10:36
Московский Комсомолец

В «предательстве» Пашаева увидели шанс пересмотра дела Ефремова

Московский Комсомолец12:44
Эхо Москвы

Ева Меркачева: Осужденный на 8 лет колонии актер Ефремов заявил членам ОНК, что адвокат его подставил

Эхо Москвы09:10

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14