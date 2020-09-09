Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев подставил его на суде. После оглашения приговора актер отказался от его услуг.

С чего всё началось Михаил Ефремов: «Пашаев меня подставил на 8 лет» Михаил Ефремов после приговора Пресненского суда - 8 лет колонии общего режима - провел первую ночь в СИЗО. Московский Комсомолец 07:35