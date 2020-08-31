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Культуромания

Ефремов заявил, что никогда не садился за руль пьяным

Российский артист Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль автомобиля в нетрезвом виде.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание

Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил на суде, что его "приговорили к казни", и попросил о последнем желании. По информации РЕН ТВ, Ефремов заявил, что был приговорен к казни на следующий день после аварии, когда "вся страна узнала из телевизора, кто виноват".
РЕН ТВ04:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

РИА Новости05:31
RT на русском

Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»

RT на русском05:12
ТАСС

Ефремов в суде сравнил себя с «приговоренным к казни» и рассказал о последнем желании

ТАСС04:52
Телеканал 360°

Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

Телеканал 360°05:12
РЕН ТВ

Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание

РЕН ТВ04:40
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов озвучил последнее желание

Московский Комсомолец04:34
Комсомольская правда

Михаил Ефремов озвучил своё последнее желание в суде

Комсомольская правда04:31

Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газета07:30
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

"Газпром" в конце 2019 года предусмотрел в своей инвестпрограмме на 2020 года 28,3 млрд рублей на мероприятия, необходимые для переподключения потребителей Хабаровского края к газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (СХВ).
Интерфакс07:08
3

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюс05:24
3