Ефремов заявил, что никогда не садился за руль пьяным
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Российский артист Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль автомобиля в нетрезвом виде.В источнике
С чего всё началось
Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание
Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил на суде, что его "приговорили к казни", и попросил о последнем желании. По информации РЕН ТВ, Ефремов заявил, что был приговорен к казни на следующий день после аварии, когда "вся страна узнала из телевизора, кто виноват".
РЕН ТВ04:40
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