Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил на суде, что его "приговорили к казни", и попросил о последнем желании. По информации РЕН ТВ, Ефремов заявил, что был приговорен к казни на следующий день после аварии, когда "вся страна узнала из телевизора, кто виноват".

РЕН ТВ 04:40