Ефремов заявил, что признал вину в ДТП под влиянием похмелья
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Актер Михаил Ефремов заявил в ходе допроса в суде, что первоначально признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.В источнике
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