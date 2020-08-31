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ТАСС
ТАСС

Ефремов заявил, что признал вину в ДТП под влиянием похмелья

Актер Михаил Ефремов заявил в ходе допроса в суде, что первоначально признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ефремов утверждает, что признал вину в ДТП из-за похмелья

Газета.Ru11:10
РБК

Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

РБК11:14
RT на русском

Ефремов заявил, что не виноват в ДТП

RT на русском11:04
Lenta.ru

Ефремов объяснил похмельем признание вины в смертельном ДТП

Lenta.ru11:03
Коммерсантъ

Ефремов: на видео, где я признаю вину, вырезали «не»

Коммерсантъ11:08
РИА Новости

Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

РИА Новости11:36
ТАСС

Что рассказал Ефремов на первом допросе в суде

ТАСС12:04

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБК10:59
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате

Возгорание в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга ликвидировано, сообщили в понедельник, 31 августа, в региональном управлении МЧС России.
Известия03:05
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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