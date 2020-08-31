Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным

Газета Metro 24

Актер Михаил Ефремов попросил сделать биологическую экспертизу лобового стекла своей машины. Обвиняемый в ДТП с летальным исходом Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным. Об этом пишет ТАСС из зала суда.