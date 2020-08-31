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Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным

Актер Михаил Ефремов попросил сделать биологическую экспертизу лобового стекла своей машины. Обвиняемый в ДТП с летальным исходом Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным. Об этом пишет ТАСС из зала суда.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание

Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил на суде, что его "приговорили к казни", и попросил о последнем желании. По информации РЕН ТВ, Ефремов заявил, что был приговорен к казни на следующий день после аварии, когда "вся страна узнала из телевизора, кто виноват".
РЕН ТВ04:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

РИА Новости05:31
Телеканал 360°

Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

Телеканал 360°05:12
Московский Комсомолец

Михаил Ефремов озвучил последнее желание

Московский Комсомолец04:34
ТАСС

Ефремов в суде сравнил себя с «приговоренным к казни» и рассказал о последнем желании

ТАСС04:52
РЕН ТВ

Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание

РЕН ТВ04:40
Lenta.ru

Ефремов назвал себя приговоренным к казни и высказал последнее желание

Lenta.ru05:08
Комсомольская правда

Михаил Ефремов озвучил своё последнее желание в суде

Комсомольская правда04:31

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Американские РСЗО впервые проведут боевые стрельбы в Эстонии

41-ая бригада полевой артиллерии Армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии - говорится в сообщении.
Военное обозрение06:45

Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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