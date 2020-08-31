Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным
Актер Михаил Ефремов попросил сделать биологическую экспертизу лобового стекла своей машины. Обвиняемый в ДТП с летальным исходом Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным. Об этом пишет ТАСС из зала суда.В источнике
С чего всё началось
Ефремов заявил, что был приговорен к казни, и назвал последнее желание
Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил на суде, что его "приговорили к казни", и попросил о последнем желании. По информации РЕН ТВ, Ефремов заявил, что был приговорен к казни на следующий день после аварии, когда "вся страна узнала из телевизора, кто виноват".
РЕН ТВ04:40
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