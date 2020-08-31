Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
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Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.В источнике
Я трудно помню, может, я сам поддался, может, меня втянули. Я прошу суд не брать во внимание мои первые показания, я был сильно пьян. Откуда наркотики взялись, я не знаю. Я не помню даже удара.
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