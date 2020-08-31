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РИА Новости
РИА Новости

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.В источнике
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RT на русском

Что говорил Ефремов на заседании по делу о смертельном ДТП

RT на русскомвчера в 13:22
Lenta.ru

Ефремов назвал количество выпитого алкоголя в день смертельного ДТП

Lenta.ruвчера в 15:10
РИА Новости

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

РИА Новостивчера в 16:23
Евразия Daily

Ефремов регулярно употребляет наркотики, а вину в ДТП признал с похмелья

Евразия Dailyвчера в 11:46
Коммерсантъ

Михаил Ефремов дал показания в суде

Коммерсантъвчера в 16:30
РБК

Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

РБКвчера в 11:14
ТАСС

Что рассказал Ефремов на первом допросе в суде

ТАССвчера в 12:04

Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

Владимир Сергиенко, политолог с украинскими корнями живущий в Германии, написал в своем телеграм-канале, что у него есть сведения о том, что российского оппозиционера Алексея Навального может не быть в клинике Charite Когда Алексея Навального доставили в клинику, там была установлена круглосуточная охрана.
Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite
Московский Комсомолецвчера в 15:36
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Главы МИД Польши и стран Прибалтики намеревались сорвать парад Победы

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita рассказал, что в день парада Победы на Красной площади 24 июня этого года группой министров иностранных дел государств-лимитрофов планировалась некая «наступательная инициатива» на Донбассе и в Грузии.
Московский Комсомолецвчера в 11:32
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Российская газетавчера в 12:20
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Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

По словам профессора Лондонского университета, специалиста по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджая Шарма, при ожирении, диабете и повышенном давлении заниматься силовыми упражнениями следует минимум три раза в неделю.
Цензуры.Нетвчера в 06:24
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