Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
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Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.В источнике
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