Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.