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РИА Новости
РИА Новости

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.В источнике
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Коммерсантъ

Михаил Ефремов дал показания в суде

Коммерсантъвчера в 16:30
Lenta.ru

Ефремов назвал количество выпитого алкоголя в день смертельного ДТП

Lenta.ruвчера в 15:10
РБК

Ефремов заявил о поездке в поисках пива в день смертельного ДТП

РБКвчера в 11:14
Евразия Daily

Ефремов регулярно употребляет наркотики, а вину в ДТП признал с похмелья

Евразия Dailyвчера в 11:46
RT на русском

Что говорил Ефремов на заседании по делу о смертельном ДТП

RT на русскомвчера в 13:22
РИА Новости

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

РИА Новостивчера в 16:23
ТАСС

Что рассказал Ефремов на первом допросе в суде

ТАССвчера в 12:04

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич уточнил, что прошедшее мероприятие стало первой совместной тренировкой военных России и Турции.
Газета.Ruвчера в 16:17
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
0:24
РИА Новостивчера в 11:46
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАССвчера в 04:02
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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