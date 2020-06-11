Происшествия
Lenta.ruЕфремова допрашивали пять часов
В Главном следственном управлении МВД закончился допрос актера Михаила Ефремова. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает Telegram-канал Life Shot. Допрос Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, продолжался пять часов.
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Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
Происшествия
Защитника заподозрили в похищении сына коллеги
Защитника заподозрили в похищении сына коллеги В подмосковных Мытищах сотрудники Следственного комитета России (СКР) при поддержке спецназа Росгвардии проводят обыски у известного адвоката Эдуарда Гладилина.
Коммерсантъ 02:44
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
Армия и оружие
Греческие военные штурмом захватили турецкий военный корабль с оружием
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Политика
США продлили санкции против Белоруссии
США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.
РИА Новости 11:59
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Evo-rus.com вчера в 06:08
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
В перечень важных изменений входят: обеспечение государством доступности и качества медицинских услуг, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства по защите прав работников, учреждение постановление о защите государственной целостности и неприкосновенности границ страны, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.
Evo-rus.com 13:45
Общество
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится
Ранее управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проведение рок-фестиваля «Нашествие» в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:12
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России.
RT на русском 14:12
Общество
Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое снимает часть коронавирусных ограничений на территории области.
Российская газета 15:13
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Автоспорт
Валттери Боттас не ждёт Феттеля на своё место в «Мерседесе»
LiveResult.Ru вчера в 18:52
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Политика
Юлия Тимошенко заявила о потере Украиной ее независимости
Юлия Тимошенко уверена, что властям есть что скрывать, и это несовместимо с независимостью Украины, а все ресурсы не принадлежат народу, доход от них не попадает людям.
Актуальные Новости 14:54
Происшествия
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru 09 июня в 10:44
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией
Ограничивать походы в гости и к друзьям из-за сохраняющегося риска заразиться коронавирусом рекомендовал россиянам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - "спокойной" ситуацию по COVID-19 можно назвать менее, чем в четверти российских регионов .
Российская газета 15:05
Игры
Sony покажет геймерам платформу PlayStation 5
ITZine.ru 08:09
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Политика
Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:59