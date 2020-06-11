Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЕфремова допрашивали пять часов

В Главном следственном управлении МВД закончился допрос актера Михаила Ефремова. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает Telegram-канал Life Shot. Допрос Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, продолжался пять часов.
Читать в источнике
Комментировать382

Подробнее о событии

Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля

RT на русском15:18

Михаил Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков

Эхо Москвы15:02

СМИ раскрыли детали пятичасового допроса Ефремова

Rambler News Service13:54

Ефремова допрашивали пять часов

Lenta.ru13:31

МВД назвало статус Ефремова по делу о наркотиках

РБК14:19

Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков

ТАСС13:45

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков в качестве свидетеля

РИА Новости14:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
7,4K
Происшествия

Защитника заподозрили в похищении сына коллеги

Защитника заподозрили в похищении сына коллеги В подмосковных Мытищах сотрудники Следственного комитета России (СКР) при поддержке спецназа Росгвардии проводят обыски у известного адвоката Эдуарда Гладилина.
Коммерсантъ 02:44
25
Экономика

Госдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
112
Армия и оружие

Греческие военные штурмом захватили турецкий военный корабль с оружием

Avia.pro вчера в 22:31
18
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
1
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
291
Политика

США продлили санкции против Белоруссии

США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.
РИА Новости 11:59
2
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Evo-rus.com вчера в 06:08
76
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

В перечень важных изменений входят: обеспечение государством доступности и качества медицинских услуг, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства по защите прав работников, учреждение постановление о защите государственной целостности и неприкосновенности границ страны, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.
Evo-rus.com 13:45
197
Общество

Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится

Ранее управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проведение рок-фестиваля «Нашествие» в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:12
26
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
515
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
208
Политика

Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России.
RT на русском 14:12
Общество

Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое снимает часть коронавирусных ограничений на территории области.
Российская газета 15:13
2
Финансы

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
10
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,5K
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
43
Автоспорт

Валттери Боттас не ждёт Феттеля на своё место в «Мерседесе»

LiveResult.Ru вчера в 18:52
Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
9
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,5K
Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
2
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
37
Политика

Юлия Тимошенко заявила о потере Украиной ее независимости

Юлия Тимошенко уверена, что властям есть что скрывать, и это несовместимо с независимостью Украины, а все ресурсы не принадлежат народу, доход от них не попадает людям.
Актуальные Новости 14:54
Происшествия

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
2,9K
Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM вчера в 07:30
54
Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru 09 июня в 10:44
Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией

Ограничивать походы в гости и к друзьям из-за сохраняющегося риска заразиться коронавирусом рекомендовал россиянам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - "спокойной" ситуацию по COVID-19 можно назвать менее, чем в четверти российских регионов .
Российская газета 15:05
42
Игры

Sony покажет геймерам платформу PlayStation 5

ITZine.ru 08:09
3
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
1,7K
Политика

Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:59
11
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное