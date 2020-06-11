Происшествия
РИА НовостиЕфремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
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Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Киберспорт
Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5
CyberSport.ru 16:58
Игры
Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5
Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Здоровье
Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений
К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru 13:36
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости 12:28
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Хоккей
СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
RT на русском 13:29
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания 10:16
Культура
Российский мультфильм «Фиксики» показали в Южной Корее
Первые трансляции российского анимационного сериала "Фиксики" прошли в Южной Корее, продемонстрировав хорошие результаты, сообщает пресс-служба проекта в четверг.
РИА Новости 07:42
Общество
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:47
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Политика
В США провели более 20 млн тестов на коронавирус
В США провели более 20 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил генеральный хирург США Джером Адамс.
RT на русском 18:05
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Защитника заподозрили в похищении сына коллеги
Защитника заподозрили в похищении сына коллеги В подмосковных Мытищах сотрудники Следственного комитета России (СКР) при поддержке спецназа Росгвардии проводят обыски у известного адвоката Эдуарда Гладилина.
Коммерсантъ 02:44
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
Москва, 10 июня 2020, 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров.
REGNUM вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
Технологии
Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews 15:05
Наука
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19
Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:59
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Энергетика
Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне
В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов.
MOS.news 10:11
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30