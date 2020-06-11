Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЕфремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

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Где взял и с кем употребил: Ефремов отказался говорить, откуда в его крови наркотики

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МВД назвало статус Ефремова по делу о наркотиках

РБК14:19

Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля

RT на русском15:18

Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков

ТАСС13:45

Допрос Ефремова длился около пяти часов

Известия14:09

Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс09:33
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Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
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Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
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Российский мультфильм «Фиксики» показали в Южной Корее

Первые трансляции российского анимационного сериала "Фиксики" прошли в Южной Корее, продемонстрировав хорошие результаты, сообщает пресс-служба проекта в четверг.
РИА Новости 07:42
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"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
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В США провели более 20 млн тестов на коронавирус

В США провели более 20 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил генеральный хирург США Джером Адамс.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

Защитника заподозрили в похищении сына коллеги

Защитника заподозрили в похищении сына коллеги В подмосковных Мытищах сотрудники Следственного комитета России (СКР) при поддержке спецназа Росгвардии проводят обыски у известного адвоката Эдуарда Гладилина.
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В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

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Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
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Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020

Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
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Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
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В Праге облили краской памятник Черчиллю

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В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

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Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне

В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов.
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Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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