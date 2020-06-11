Происшествия
РИА НовостиЕфремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
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Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Разработка специалистов российской госкорпорация, как следует из описания патента, предназначена для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов.
Популярная механика 08 июня в 17:33
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
Экономика
Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара
Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Наука
Древние крокодилы ходили на двух ногах, как динозавры
Международная исследовательская группа была ошеломлена, обнаружив, что некоторые виды древних крокодилов ходили на двух задних лапах, как динозавры, и имели длину более трех метров.
Planet Today 15:53
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России
Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 14:55
Наука
Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса
Команда ученых из университетов Кембриджа и Гринвича выяснила, что несмотря на снижение случаев заболевания коронавирусом, людям нужно продолжать регулярное ношение масок.
МедиаПоток вчера в 09:33
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Киберспорт
Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5
CyberSport.ru 16:58
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Игры
GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году
Культовая игра GTA 5 будет переиздана для PlayStation 5 в 2021 году.
Чемпионат 16:40
Политика
Жители России считают Путина вдохновляющей личностью
Москва, 11 июня 2020, 11:09 — REGNUM Подавляющее большинство граждан считают президента России Владимира Путина вдохновляющей личностью, приводит данные опроса «Левада-центр».
REGNUM 04:09
Общество
Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости
Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Общество
В России увеличили пособия по безработице
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости 12:12
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 16:45
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Вести.Ru 16:59
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Футбол
Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»
Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Soccer.ru 14:24
Политика
Президент Кипра: Эрдоган превращает Турцию в средиземноморскую сверхдержаву
По словам президента республики Кипр Никоса Анастасиадиса, турецкий лидер Реджеп Эрдоган постепенно превращает Турцию в средиземноморскую сверхдержаву.
Московский Комсомолец 16:32
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04