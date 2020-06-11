Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЕфремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
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Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля

RT на русском15:18

Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков

ТАСС13:45

Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс09:33

МВД назвало статус Ефремова по делу о наркотиках

РБК14:19

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru14:19

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости14:11

Где взял и с кем употребил: Ефремов отказался говорить, откуда в его крови наркотики

Вести.Ru14:24
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
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Международная исследовательская группа была ошеломлена, обнаружив, что некоторые виды древних крокодилов ходили на двух задних лапах, как динозавры, и имели длину более трех метров.
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РИА Новости 09 июня в 15:04
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Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
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Курс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
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Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
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Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

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Игры

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Москва, 11 июня 2020, 11:09 — REGNUM Подавляющее большинство граждан считают президента России Владимира Путина вдохновляющей личностью, приводит данные опроса «Левада-центр».
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Общество

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Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
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Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
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Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
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Sony показала первые игры для PlayStation 5

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В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

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